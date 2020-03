Solidarietà a Giugliano, il Gruppo Fontanella dona un camion di alimenti alla Caritas

Pasta, zucchero e passate per chi è in difficoltà

GIUGLIANO – In questo periodo di emergenza sono tanti che, non potendo lavorare, faticano a portare il piatto a tavola e vanno ad aggiungersi alla già vasta platea che si rivolge alla Caritas. L’ente benefico si trova così in difficoltà e rischia di non poter rispondere alle richieste dei bisognosi, in suo aiuto è giunto oggi il gesto del Gruppo Fontanella, azienda giuglianese che ha riempito il vano di carico di un camion di generi alimentari e l’ha donato all’organizzazione.

Zucchero, passate di pomodoro, caffè, pasta ed altri prodotti non deperibili che verranno utilizzati nelle mense e donati ai meno abbienti. Un gesto dal grande valore soprattutto in un momento di grande bisogno come questo.