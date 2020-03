By Ciro De Liddo

Terremoto in Croazia di magnitudo 5.3: morto un 15enne e 3 feriti

Questa mattina, intorno alle 5:24 ( le 6:24 in Italia) i cittadini di Zagabria, in Crozia, sono stati svegliati da una forte scossa di terremoto. Il sisma ha avuto un’intensità di magnitudo di 5.3.

Stando a quanto riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità mentre l’epicentro a Kasina, a nord di Zagabria. Alla prima scossa, ha seguito un secondo fenomeno sismici di intensità pari a 4.6.

Dalle prime informazioni rivelate da fonti locali pare che al momento ci sia solo un morto. Si tratta di un giovane 15enne che sarebbe morto in seguito al crollo di un palazzo. Rimasto ferito gravemente dai detriti, il ragazzo non c’è l’ha fatta. Inoltre, ci sarebbero 3 persone, però, lievemente ferite.

Tantissimi, invece, sono stati i danni nella città. Come documentano alcune foto e video che in queste ore stanno girando su Internet, i palazzi più vecchi e le chiese del centro storico hanno riportato danni visibili. Il quotidiano Vecernji parla anche di danni all’ospedale di Rebro. Molti residenti sono scesi per strada, nonostante anche le vie risultano danneggiate a causa delle macerie. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

