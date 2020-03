“Ti auguro la vita che hai sempre immaginato”, ma dopo una settimana Antonio uccide Lorena

MESSINA – Una coppia felice quella composta da Lorena Quaranta e Antonio De Pace: tantissime, infatti, sono le foto presenti sui social che li ritraggono insieme, sorridenti, affiatati. Niente avrebbe fatto pensare che la loro unione sarebbe finita tragicamente: Lorena è stata strangolata dal fidanzato a soli 27 anni. Una convivenza forzata anche dai tempi del Coronavirus, un dramma che nessuno immaginava potesse accadere. A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso assassino.

Condividevano la stessa passione: entrambi infatti studiavano Medicina. Recentemente, il giovane aveva scritto un post su Facebook in cui lodava la sua fidanzata per i traguardi raggiunti in ambito universitario. Allo scorso 23 marzo risale il seguente messaggio: “Per raggiungere i nostri sogni bisogna lavorare duro con determinazione e tu ne sei la prova! Ti auguro di continuare ad inseguire sempre i tuoi sogni per vivere la vita che hai sempre immaginato! LODEVOLI Congratulazioni per la tua brillante laurea, Dottoressa. Mira sempre alle stelle.” Una bellissima frase che oggi, uno stimolo a perseguire i propri sogni: quelli che oggi Lorena non potrà più desiderare.

Una bella storia d’amore finita in tragedia per circostanze ancora da chiarire. Un altro ricordo appare sulla bacheca della vittima, Lorena, che in una foto col fidanzato risalente allo scorso Capodanno, scrive: “Amo la gente un po’ Folle

Gli Abbracci improvvisi. I gesti spontanei. I Sorrisi gratuiti… Chi ti regala Attenzione. Chi si ubriaca di Emozioni e ti contagia di Gioia. Amo ogni Secondo e ogni Anno vissuto Insieme a Te. Buon 2020″

