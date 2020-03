Tornano le “stese” a Napoli, proiettili contro un’abitazione

PONTICELLI – Stesa nella notte in via Scarpetta, a Ponticelli. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 8 bossoli dal calibro 7.65. Una delle pallottole è entrata nell’abitazione di un uomo, fortunatamente senza causare feriti: il proiettile ha sfondato un vetro e, rimbalzando all’interno, ha danneggiato due porte della casa. L’allarme è stato lanciato dai residenti, che nel cuore della notte hanno sentito il boato delle pistole e hanno avvisato i carabinieri. Ad aprire il fuoco sarebbero state almeno due persone in sella a uno scooter, come da classico copione per episodi del genere.

Al momento non risultano elementi che facciano ritenere che il proprietario dell’abitazione, già noto alle forze dell’ordine, sia il destinatario del raid. Si sarebbe trattato quindi di una stesa, dell’esplosione di colpi di arma da fuoco per strada a scopo intimidatorio ma senza un obiettivo preciso. Nella zona si registrano da tempo fibrillazioni tra i clan di camorra.

