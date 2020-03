Tragedia al Santobono, due bambine piccole muoiono di leucemia

NAPOLI – Doppia tragedia a Napoli negli ultimi giorni. Una bimba di soli 2 anni ed un’altra di otto sono decedute all’ospedale Santobono nel giro di poche ore. Entrambe erano malate di leucemia. Per quanto riguarda la più grande, è arrivata al pronto soccorso la scorsa notte con l’emoglobina a 2 – come riferisce la nostra collega Marilena Natale, segno di una leucemia fulminante. Dal pronto soccorso è stata poi trasferita in rianimazione, dove purtroppo è deceduta. I genitori ed i familiari non hanno distrutto niente e non hanno picchiato nessuno, come era invece stato erroneamente riportato da un sito internet. Il pronto soccorso, infatti, come dimostrato dal video girato dalla nostra collega, non presenta alcun danno.

L’altra bambina, quella di due anni, invece, è deceduta all’ospedale pediatrico napoletano due giorni fa per lo stesso motivo: leucemia.

IL VIDEO DI MARILENA NATALE

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI