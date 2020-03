Tragedia in Campania: Martina muore prematuramente a 14 anni

SALERNO – Tragedia a Salerno dove questa mattina è volata al cielo la piccola Martina di soli 14 anni. La ragazzina lottava da tempo contro il male del secolo. A dare notizia della sua scomparsa, il Liceo Alfano I di Salerno, istituto frequentato da Martina.

Questo il messaggio dei dirigenti dell’istituto: Oggi tutta la comunità del liceo Alfano I è in lacrime per la morte della bellissima Martina, alunna della 1cl. Ci inginocchiamo in preghiera perché Dio ti accolga tra gli angeli e sostenga i tuoi genitori e i tuoi familiari in questa esperienza di inconsolabile dolore.

Noi tutti ci impegniamo a ricordare il tuo sorriso e la tua voglia di crescere e imparare. Ti affidiamo agli angeli dell’Alfano che ti hanno preceduto in cielo. La luce del paradiso illumini il tuo tempo ormai eterno. Riposa in pace.

