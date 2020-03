Tragedia in Campania, neonato muore a poche ore dalla nascita: indagini in corso

SALERNO – Neonato deceduto poche ore dopo la nascita. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri all’ospedale Umberto I di Nocera.

Il piccolo è nato con parto d’urgenza nella giornata di venerdi: poco dopo la nascita le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasferito in Terapia Intensiva neonatale, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvargli la vita. Ma nella mattinata di sabato hanno dovuto arrendersi di fronte a un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute che lo ha portato alla morte.

Nell’ospedale in seguito alle segnalazioni dei familiari sono intervenuti i carabinieri, che hanno dato il via agli accertamenti e hanno acquisito le cartelle cliniche della madre, ancora ricoverata nel reparto di Ostetricia e ginecologia. Sulla base degli elementi raccolti dai militari la Procura valuterà se avviare una indagine per verificare eventuali errori medici durante il parto o nelle fasi preparative; Questa mattina sarà effettuato un esame esterno del corpo da parte di un medico legale, il cui esito servirà per determinare la necessità di procedere con ulteriori accertamenti medici come l’autopsia.

A quanto si apprende il bambino, nato a poco più di 35 settimane, presentava dei gravi problemi di salute, tra cui l’ingrossamento di alcuni organi e una infezione in corso; proprio le condizioni di salute avevano determinato il parto d’urgenza e la nascita prematura, nel tentativo, poi risultato inutile, di salvare la vita al piccolo cercando di recuperare il gap multiorgano.

