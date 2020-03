Tragedia nel napoletano, donna cade dal balcone e muore: lascia bimba piccola

TORRE DEL GRECO – Tragedia intorno alle 12:30 circa di oggi a Torre del Greco dove una giovane donna è caduta dal balcone della propria abitazione sita in via Vittorio Veneto. La donna, mamma di una bambina, si sarebbe lanciata nel vuoto ma non si conoscono le cause del gesto.

Sul posto, secondo quanto riporta il sito web Vesuviolive.it, ci sono gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’accaduto e gli operatori i 118 che hanno constatato il decesso della giovane.

