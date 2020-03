Tragico incidente sul Litorale Domitio: 30enne finisce con lo scooter contro un palo e muore

By redazione

CASTEL VOLTURNO (CE) – Tragedia nella serata di ieri nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta, noto per ospitare il centro di allenamento del Napoli. Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita dopo aver avuto un incidente a bordo del suo scooter,di cui ha perso il controllo. La vittima aveva origini ghanesi. Stando a quanto riportato in queste ultime ore da diverse fonti, lo scooterista sarebbe finito contro un palo nei pressi di un caseificio di Destra Volturno. Dopo il violento impatto il ghanese è finito a terra, e subito dopo è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Quando questi ultimi sono giunti sul luogo incriminato, il ragazzo era già in condizioni disperate, e una volta ricoverato presso la clinica Pineta Grande, è spirato. Le autorità hanno disposto come da prassi l’autopsia sul corpo della vittima, anche se si parla di possibile errore umano.