By Giovanna Iazzetta

SANTA MARIA A VICO/MADDALONI – Camion investe uomo in sella alla sua bicicletta. Sembrano essere gravi le condizioni di salute del 45enne che questa mattina è stato investito da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta, in località Massercola.

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo è stato trasportato all’ospedale civile di Caserta.

IMMAGINE DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK