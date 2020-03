By Ciro De Liddo

Il giovane è accusato di omicidio. In corso accertamenti sul suo stato psicofisico

Uccide e decapita la madre dopo una lite: in manette un 19enne

ROMA – Uccide e decapita la madre dopo una lite: in manette un 19enne.

L’episodio macabro è avvenuto nella notte in via James Joyce, al Laurentino nella periferia Sud di Roma. Valerio Armeni, 19enne affetto da problemi psichiatrici, in seguito ad una lite, ha ucciso e poi decapitato la madre 46enne, Pamela Ferracci.

A lanciare l’allarme alcuni vicini che avevano sentito delle urla provenire dall’appartamento della donna. Sul posto subito sono giunti i carabinieri, che in seguito alla tragica scoperta hanno avvertito i sanitari del 118. Grazie all’intervento dei militari, il ragazzo non è riuscito ad uccidere la sorellina.

Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. In corso gli accertamenti circa il suo stato psicofisico. Si attendono eventuali aggiornamenti.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK