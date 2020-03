Uccisa di botte dal marito. Muore al Pellegrini mentre distruggevano il pronto soccorso

By Daniele Bahri

Il decesso avvenuto nei momenti in cui i familiari di Ugo Russo devastavano il presidio sanitario

NAPOLI – Uccisa di botte dal marito, questa la tragica fine di una donna di origini ucraine che era ricoverata all’ospedale Pellegrini di Napoli.

Il suo decesso è avvenuto proprio nel momento in cui si e consumata un’altra tragedia, la morte del baby rapinatore di 15 anni Ugo Russo, mentre i suoi familiari ed i suoi amici devastavano il pronto soccorso ed esplodevano proiettili fuori la caserma dei carabinieri.

La donna, una ucraina di 39 anni, era ricoverata in gravissime condizioni dopo le percosse subite dal coniuge che le avevano provocato lo spappolamento di fegato e milza. Condizioni poi degenerate con il passare delle ore con i medici che non hanno potuto fare nulla per frenare l’emorragia addominale.

La brutale aggressione, secondo quanto riporta il Riformista, è stata denunciata ai carabinieri che procedono nelle indagini.