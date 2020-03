By redazione

Ucciso a 15 anni dopo tentata rapina: carabiniere indagato per omicidio volontario

NAPOLI – E’ indagato per oicidio volontario il carabiniere di 23 anni che nella notte tra sabato e domenica ha esploso i colpi che hanno portato alla morte di Ugo Russo, il giovane di 15 anni che poco prima aveva tentato di fare una rapina al militare. Intanto si è in attesa di sviluppi, in attesa dei riscontri che potranno emergere dall’autopsia, dalle perizie balistiche e dalla testimonianza resa dai soggetti coinvolti.

Difeso dal penalista Enrico Capone, il carabiniere – oltre a manifestare il proprio dolore per l’epilogo della nottata – ha ribadito, secondo quanto riporta Il Mattino, nel corso di un interrogatorio di aver assunto un comportamento professionalmente corretto. Dice di essersi qualificato, di aver scandito la propria qualifica di carabiniere, dopo aver subito l’agguato del 15enne con il volto travisato e con il proiettile in canna, dopo lo scarrellamento.

