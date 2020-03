By Daniele Bahri

Il genitore: “Qualunque cosa stesse facendo, non vale una vita umana”

NAPOLI – Non si è fatta attendere la reazione dei familiari di Ugo Russo, il quindicenne ucciso questa notte da un carabiniere libero dal servizio dopo un tentativo di rapina.

Queste lo sfogo del genitore riportato da Repubblica: “Voglio giustizia per mio figlio. Lavorava, era un bravo ragazzo. E me lo hanno ammazzato. Qualunque cosa stesse facendo, non vale una vita umana”. È lo sfogo di Vincenzo Russo, il papà del quindicenne.