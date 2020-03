By Ciro De Liddo

AVELLINESE/SALERNITANO – Va in carcere dal fratello, nascondendo hashish nelle parti intime: arrestata.

L’episodio ha avuto luogo nel fine settimana presso il carcere di Avellino. Una donna, originaria di Salerno, si è recata nel penitenziario per far visita al fratello. Qui, però, è stata fermata dagli agenti del Nucleo Cinofilo, in quanto il cane aveva fiutato qualcosa.

La donna, sottoposta a perquisizione, nascondeva all’interno delle parti intime un involucro contenente 85 grammi di hashish. Il pacchetto era posto in un secondo involucro contenente del caffè, probabilmente per eludere i controlli e confondere i cani antidroga.

Eseguiti tutti gli accertamenti del caso, come riportano fonti locali, la donna è risultata recidiva a tali situazione. Infatti, si era resa protagonista di una situazione analoga quando aveva tentato di introdurre nel carcere due cellulari, sempre nascosti nelle sue parti intime.

L’ Autorità Giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto l’arresto della donna, ora in carcere.

