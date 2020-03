Villaricca, carabinieri bloccano le auto sul doppio senso: controlli in tutte le vetture

Operazione capillare dei militari dell’Arma per scovare chi va in giro senza comprovate esigenze

VILLARICCA – Una vera e propria serrata dei carabinieri sulla circumvallazione esterna, all’altezza di Mallardo Expert. Due auto dei militari dell’Arma hanno bloccato il transito e stanno controllando tutti i veicoli in marcia. Chi esce, lo ricordiamo, deve avere comprovate esigenze lavorative o deve dimostrare che sta andando a fare la spesa o in farmacia. Il tutto deve essere attestato da una auto dichiarazione che i cittadini devono avere già con se’.

L’operazione a tappeto dei carabinieri segue alle dichiarazioni del governatore De Luca che oggi, in una conferenza in diretta ha avvisato ancora una volta i cittadini del pericolo che stiamo correndo in Campania:

“In questo momento abbiamo in tutto 750 contagiati, di cui 79 ricoverati in terapia intensiva”, dichiara De Luca. “La previsione dei nostri tecnici è questa: entro il 29 marzo ci saranno 1500 contagi. Entro inizio aprile ci saranno 3000 persone positive, e 140 persone in condizioni tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

Siamo di fronte a dati pesanti. Io credo che avremo la possibilità di governare la situazione, se si rispettano alcune condizioni. Considerando che la Campania conta circa 6 milioni di abitanti, il problema è gestibile, ma se siamo irresponsabili, diventa drammatico.”

IL VIDEO DEI CONTROLLI DEI CARABINIERI