Villaricca, circolazione interrotta sulla circumvallazione: controlli a tutte le auto

By Giovanna Iazzetta

Operazione capillare dei militari dell’Arma per scovare chi va in giro senza comprovate esigenze

VILLARICCA – Aumentano i controlli anti-contagio per il coronavirus. Le strade sono presiedute da posti di blocco delle forze dell’ordine che continuano a controllare i cittadini che circolano in strada.

Questa mattina una vera e propria serrata dei carabinieri sulla circumvallazione esterna.Due auto dei militari dell’Arma hanno bloccato il transito e stanno controllando tutti i veicoli in marcia. Chi esce, lo ricordiamo, deve avere comprovate esigenze lavorative o deve dimostrare che sta andando a fare la spesa o in farmacia. Il tutto deve essere attestato da una auto dichiarazione che i cittadini devono avere già con se’.

L’operazione a tappeto dei carabinieri segue alle dichiarazioni del governatore De Luca che oggi, in una conferenza in diretta ha avvisato ancora una volta i cittadini del pericolo che stiamo correndo in Campania.

