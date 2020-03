Villaricca, emergenza Coronavirus: domani la disinfestazione di tutte le strade

VILLARICCA – Abbiamo da poco deliberato in Giunta importanti provvedimenti per lo slittamento delle scadenze del pagamento di tutti i tributi locali e abbiamo chiesto al tesoriere la possibilità di sospendere le procedure esecutive. Abbiamo previsto, altresì, la sospensione dei termini per le pratiche del SUAP ed edilizie, senza alcun aggravio per i cittadini.

Inoltre, poiché l’orario di acceso al Comune è stato drasticamente ridotto e circoscritto a casi eccezionali ed indifferibili, abbiamo attivato tutti i canali per consentire il disbrigo delle pratiche direttamente da casa.

Comunico, tra l’altro, che domani inizierà la disinfestazione di tutte le strade cittadine. Vi invito, ancora una volta, a non uscire di casa, per qualunque cosa contattare il numero dedicato 0818191402 ed a consultare quotidianamente il sito web del Comune e la pagina Facebook del Comune.

COMUNICATO STAMPA DEL SINDACO PUNZO

