Villaricca, era finito alla gogna sui social: il tampone è negativo al coronavirus

Resta in buone condizioni la figlia di 10 anni in isolamento domiciliare

VILLARICCA – Il suo caso aveva fatto molto discutere, ed aveva scatenato nei suoi confronti una tremenda gogna social con tanto di nome e foto diffusi nei gruppi Facebook. L’uomo di Villaricca, di cui si narrava una inesistente fuga dal Cotugno, sarebbe però negativo al coronavirus. Questo, infatti, l’esito ufficioso del test fatto con il tampone a cui si è sottoposto alcuni giorni fa presso il suo domicilio.

La storia parte dalla segnalazione all’ASL riguardo il sospetto caso di coronavirus di una donna, il medico che l’ha analizzata ha fatto il tampone a lei e alla figlia con cui condivide l’abitazione a Giugliano. Il marito, che a quanto pare non vive in famiglia, aveva rifiutato il test adducendo come motivazione il non aver avuto contatti con loro da diversi giorni. I risultati provenienti dal Cotugno hanno poi sovvertito le previsioni: la mamma è risultata negativa, la bimba di 10 anni, asintomatica, è invece risultata positiva.

A questo punto si muove anche l’amministrazione di Villaricca – città di residenza dell’uomo – che con l’intervento della polizia locale lo sorveglia e lo induce a chiedere il tampone. Nel frattempo del presunto untore si era detto di tutto, ovvero che andasse in giro minacciando di contagiare i passanti, o che fosse braccato dai carabinieri. Il tampone viene fatto, ed il risultato è negativo.

Il protagonista della vicenda, dunque, non ha infettato sua figlia né nessun altro. Ma il linciaggio mediatico a cui il nucleo familiare è stato sottoposto resta. Sui social sono state diffuse e poi rimosse foto in cui si vede il volto della bambina, doppiamente vittima di questa brutta faccenda. Resta ora da capire come e quando la piccola – che resta in isolamento domiciliare a casa con la mamma – abbia contratto il coronavirus. Con la speranza che possa guarire il prima possibile e lasciarsi tutto alle spalle.