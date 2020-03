Villaricca, quarto caso di Coronavirus: contagiata da un parente tornato da Milano

VILLARICCA – Quarto caso di positività a Villaricca, dopo i primi due casi (la ragazza di 16 anni che abita vicino Qualiano ed una bambina di 10 anni, domiciliata a Giugliano, entrambe in condizioni non preoccupanti) ed il terzo, un uomo che abita nella zona di Villaricca 2 e lavora in un’azienda locale. Ieri è arrivata la conferma per quanto riguarda la positività di una donna in ospedale.

La signora ha 70 anni, ed è ricoverata all’Ospedale Cotugno di Napoli da alcuni giorni, probabilmente contagiata da un parente che lavorava a Milano e che quando è tornato si è messo in quarantena nella stessa casa dove vive la donna.

