4 maggio, nuovo esodo da Milano al Sud: esauriti treni ed aerei

By Daniele Bahri

MILANO/NAPOLI – Nuovo esodo da Milano a Napoli il 4 maggio. Questo quello che si registrerà lunedì prossimo dopo la lieve riapertura da parte del Governo. Treni ed aerei al momento, fanno registrare il tutto esaurito, non ci sono più posti.

Dunque, dopo il primo esodo verificatosi il 8 marzo, dopo circa due mesi, il meridione si prepara a vivere di nuovo gli stessi momenti, con la speranza che, almeno questa volta, chi scenderà al Sud, prenderà le precauzioni adatte per non far salire la curva dei contagi.

Sui principali siti dei treni, pochissimi i posti a disposizione per arrivare a Napoli, mentre, per quanto riguarda il trasporto aereo, al momento non è disponibile alcun volo diretto; soltanto voli con compagnie straniere e con 1 o più scali fuori dall’Italia.

