L’uomo è finito in manette per tentato furto aggravato e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020

Afragola, armato di una lamiera stava per rubare in una scuola: arrestato

AFRAGOLA – Ieri sera gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Salicelle una persona che, reggendo tra le mani una lamiera in ferro, stava scavalcando la recinzione di una scuola.

L’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di una torcia e arnesi atti allo scasso.

A.E., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato e sanzionato per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.