Afragola, ladri ai tempi del Coronavirus: uomo entra in un palazzo e ruba una bicicletta

AFRAGOLA – “In un palazzo ad Afragola, un uomo è entrato indisturbato in una palazzina portando via una bicicletta come ci è stato denunciato dal proprietario. Il Coronavirus non ferma le menti criminali purtroppo. Anzi in questo periodo bisogna tenere ancor di più gli occhi aperti.

Con la gran parte delle forze dell’ordine impiegate a far rispettare le restrizione anti-covid il rischio è che i ladri possano agire indisturbati privando i cittadini anche delle biciclette. Serve grande attenzione per la parte criminale della nostra comunità che, non solo commette reati, ma viola le disposizioni e rischia di veicolare il contagio”.

E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

GUARDA IL VIDEO