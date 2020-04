Alessandra ospita il compagno per la quarantena: lui la uccide con un colpo di fucile

MILANO – Le spara un colpo di fucile in faccia dopo una lite. Finisce nel sangue una relazione iniziata 8 anni fa e che negli ultimi tempi attraversava crescenti difficoltà. Una storia di tensioni esasperate dalla convivenza forzata da Covid. L’altra notte, il femminicidio in un’elegante villetta di Albignano, paesino del Milanese, frazione di Truccazzano, nel silenzio di una notte spopolata dalle ordinanze anti-contagio. La tranviera di Atm Alessandra Cità, 47 anni, ospita da un paio di settimane Antonio Vena, operaio a Bressanone, suo coetaneo, con cui ha una storia a distanza dal 2012.

Nonostante avesse deciso di lasciarlo, nonostante lo avesse già denunciato accoglie il fidanzato bloccato in Lombardia dal lockdown. Le ferree regole anti-virus impediscono al manovale di tornare in Trentino e lei gli apre la porta di casa per l’ultima, fatale, volta, ma chiarisce di voler troncare il rapporto arrivato al capolinea. Lui non lo accetta. Un copione che si ripete regolarmente in molti casi simili. I due cenano, in apparente serenità, Alessandra scambia messaggi con i colleghi in chat, è tranquilla, nulla lascia presagire la tragedia. Poi, scoppia il diverbio. Questo almeno è quello che hanno ricostruito i carabinieri di Cassano che indagano guidati dal pm Giovanni Tarzia.

FONTE: ILGIORNO.IT