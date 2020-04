Anche la SSC Napoli dona per il progetto “Qualiano non abbandona nessuno!”

QUALIANO – Grazie alla sinergia tra SSC Napoli e L’Albero delle Esperienze Onlus, ente partner del protocollo d’intesa per gli aiuti alimentari alle famiglie bisognose “Qualiano non abbandona nessuno!”, attraverso la piattaforma digitale TechSoup, questa mattina sono state donate dalla società del presidente De Laurentiis decine di confezioni di pastiere e colombe pasquali, confezionate dall’SSC Napoli Charity, Sal De Riso.

“Questo gesto, commenta il coordinatore del progetto Pasquale Bello, dimostra che la solidarietà Campana funziona e anche aziende importanti come la SSC Napoli e Sal De Riso, si stanno adoperando molto per chi, in questo periodo, sta vivendo momenti di dificoltà. Un ringraziamento speciale al dott. Alessandro Formisano Head of Operation, Sales & Marketing, prezioso anello di congiunzione di questa catena di solidarietà”

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI