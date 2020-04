Antonio Junior Vacca, calciatore napoletano affetto da Coronavirus: “Restate a casa”

NAPOLI/VENEZIA/BENEVENTO – Antonio Junior Vacca, centrocampista napoletano del Venezia, ex Benevento, è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 6 aprile. “Grazie a tutti per la vicinanza – ha detto il calciatore in un video pubblicato proprio dalla pagina della sua squadra, il Venezia FC, che milita in Serie B – sto bene, sono sempre sotto osservazione. Ringrazio i medici che mi ha messo a disposizione la mia squadra, il Venezia. Volevo lanciarvi un messaggio che sembrerà banale ma non lo è: restate a casa, non compromettete il duro lavoro che stanno svolgendo medici e infermieri”.

Vacca è originario del quartiere Secondigliano.

IL VIDEO: