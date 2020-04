Arzano, duplice omicidio nel centro estetico: scarcerato boss degli Amato – Pagano

ARZANO – Duplice omicidio nel centro estetico: clamorosa scarcerazione. Fuori il boss degli Amato –Pagano Pasquale Cristiano. Il padre Pietro ai domiciliari già da alcuni giorni. La scarcerazione con la detenzione ai domiciliari nel lussuoso appartamento in pieno centro città del boss Cristiano, avrebbe determinato fibrillazione all’interno del clan che, dopo l’arresto del secondo in comando Giuseppe Monergolo alias “o’ Uallaruso”, sarebbe alle prese con frizioni interne per deciderne la guida e la gestione degli affari illeciti tra cui il controllo delle diverse piazze di spaccio nel centro storico. In primo grado la direzione distrettuale antimafia aveva invocato la condanna all’ergastolo nei confronti di Pasquale Cristiano, per l’omicidio di Ciro Casone, avvenuto ad Arzano il a febbraio del 2014 durante il quale perse la vita anche Vincenzo Ferrante che si trovava in compagnia del primo. Il commando fu composto da quattro persone e l’omicidio trova la sua collocazione per la lotta per il predominio camorristico nella città di Arzano.

Clamorosamente, in accoglimento delle argomentazioni giuridiche formulate dalla difesa, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli, dott. Vertuccio, ritenne che non vi fossero prove sufficienti per giungere alla conclusione che “Picstik” fosse uno degli esecutori materiali. Scelta vincente per la difesa del ritenuto killer, quindi, fu quella di definire il processo con le forme del rito abbreviato, puntando a valorizzare in particolare la genericità delle accuse dei pentiti e le divergenze tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Salvatore Abate e da Domenico Esposito con le dichiarazioni dei testi oculari che erano nei pressi ed all’interno del centro estetico dove avvenne l’agguato. Non fu decisivo per incastrare Pasquale Cristiano dimostrare che, dopo l’omicidio di Casone, la lista delle vittime delle estorsioni sarebbe passata proprio nelle sue mani, circostanza questa concordemente riferita da plurimi collaboratori di giustizia che individuavano proprio in Cristiano il boss emergente. La assoluzione dall’omicidio non fu impugnata dalla Procura della Repubblica e quindi divenne irrevocabile per Cristiano, mentre è ancora in corso l’istruttoria dibattimentale innanzi alla Corte di assise di Napoli relativa al processo a carico degli altri ritenuti esecutori materiali del duplice omicidio cioè Napoleone Renato, Russo Francesco Paolo e Gambino Angelo, i quali scelsero la strada del giudizio ordinario.