Assembramenti al Comune per i Buoni Spesa: rischio zona rossa nell’area nord

CAIVANO – Assembramenti al comune di Caivano per visionare la graduatoria per l’assegnazione di Buoni Spesa. Una situazione apparsa da subito ingestibile, documentata su Facebook da “Il Giornale di Caivano”, con una diretta, che mostra diverse centinaia di persone all’esterno dei cancelli dell della sede del comune a nord di Napoli. Molte le persone che denunciano l’urgenza di ricevere i Buoni per le difficoltà economiche create dal lockdown. Questa situazione di affollamento, in piena emergenza sanitaria, potrebbe portare il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a chiudere il comune di Caivano e farlo diventare “zona rossa”, come accaduto in precedenza per Saviano, in occasione dei funerali del Sindaco Sommese. Un episodio simile era stato denunciato anche per Sant’Antimo, dove molte persone si sono trovate in fila all’esterno della sede del Comune a nord di Napoli.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Foto tratta dalla diretta Facebook de “Il Giornale di Caivano”