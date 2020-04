By Antonio Galluccio

Assurdo a Giugliano, musica e fuochi d’artificio in pieno centro

GIUGLIANO – Quanto meno inopportuno se non pure illegale quello che si è visto e si è sentito questa sera in pieno centro storico a Giugliano. In una corte di corso Campano, parte prima la musica a tutto volume poi i fuochi d’artificio che hanno squarciato la quiete di un’altra notte di quarantena.

Dalle immagini non sembrano crearsi assembramenti e non è chiaro se ci siano o meno ordinanze che vietino i fuochi d’artificio, ciò che è ragionevolmente logico è l’assurdità di questo evento in un periodo simile.

Le immagini sono state postate addirittura in diretta sui social, a dimostrazione che forse gli autori neanche si sono resi conto dell’aberrante momento che hanno condiviso.