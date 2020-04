Assurdo a Pozzuoli, festa sul pianerottolo con decine di persone in diretta Facebook

POZZUOLI – Hanno ballato e cantato come se nulla fosse, ammassati tra le scale di una palazzina popolare di via Giorgio De Chirico, nei ‘600 alloggi’ di Monterusciello. Così hanno festeggiato il giorno di Pasqua decine di residenti, intonando canzoni neomelodiche.

Uno spettacolo trash condotto da due noti pregiudicati della zona che hanno cantato davanti ad adulti e bambini quasi tutti senza mascherine e senza misure di protezione individuale. I protagonisti hanno lanciato il video in diretta Facebook, taggando anche il quotidiano locale Cronaca Flegrea.

Il commento del sindaco di Pozzuoli

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che ha affidato ai social network la seguente nota: “C’è gente che non riesce a capire l’emergenza, come quelli che appaiono nel video pubblicato su facebook. Gente che non riesce a capire che riunirsi in gruppo è rischiosissimo. C’è gente che mette sotto ai piedi i sacrifici della stragrande maggioranza della popolazione. Siamo chiusi in casa da 33 giorni. E non ancora si sa quando le misure saranno realmente allentate. C’è gente che, nonostante intorno a noi continuino ad aumentare i contagiati e si faccia di tutto per non lasciare nessuno da solo, si sente imbattibile quasi in aria di sfida. A questa gente dico che le forze dell’ordine presto vi faranno visita. Per il resto dovreste solo vergognarvi!“.

ECCO IL VIDEO