GIUGLIANO IN CAMPANIA – Un raid vandalico che lascia sconcertati. I ladri hanno agito approfittando del periodo di quarantena e della poca gente in strada. Nella notte, infatti, ignoti hanno rubato l’insegna in ottone di AgorÀ, in Piazza Matteotti, a Giugliano. Un episodio simile era accaduto al vicino negozio di abbigliamento “Cacciapuoti”.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri della locale stazione.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI