By Ciro De Liddo

Aversa, pedina e minaccia l’ex moglie: in manette stalker 49enne

AVERSA – Pedina e minaccia l’ex moglie: in manette stalker 49enne.

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Aversa, diretto dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi, ha arrestato, in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Napoli Nord, D.G., classe 71, responsabile del reato di stalking, commesso nei confronti della ex moglie.

L’uomo, sul quale già gravava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, violava tale misura e si rendeva responsabile di condotte vessatorie e violente nei suoi confronti, avvicinandola e minacciandola di morte determinando un grave stato di ansia e di paura.

In particolare, a pochi giorni di distanza, l’uomo, a bordo del suo veicolo, seguiva la donna apostrofandola con epiteti vari, minacciandola e aggredendola verbalmente.

In un’occasione, arrestava la marcia fermandosi dinanzi al veicolo della ex moglie, quindi scendeva dalla vettura e tentava di aprire con forza il finestrino e lo sportello della macchina, non riuscendoci a causa dell’innesco della sicura da parte della donna e colpiva con pugni il vetro continuando a minacciarla di morte mettendosi nuovamente al suo inseguimento.

Il coraggio della ex moglie nel denunciare il tutto, ha consentito ai Poliziotti della Squadra Anticrimine di intervenire e costruire un quadro probatorio importante, terminato con la richiesta da parte della locale Procura di emissione di un provvedimento di natura cautelare personale.

Dalle indagini esperite è emerso che i comportamenti dell’uomo, nonostante la misura del divieto di avvicinamento, non erano mutati ed anzi, col passare del tempo peggioravano in termini di violenza, costringendo la donna a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita.

Ieri ha avuto termine la vicenda con l’arresto del D.G. che, dopo le formalità di rito veniva condotto presso la sua abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK