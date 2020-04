Blitz dei Nas a Napoli, Casoria ed in altri comuni: numerosi sequestri e sanzioni

NAPOLI E PROVINCIA – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma ha disposto una serie di servizi di controlli, che vengono eseguiti dai vari NAS dislocati nelle varie provincie d’Italia, tesi al contenimento degli effetti dell’emergenza da COVID 19, allo scopo di infrenare condotte potenzialmente dannose per la salute pubblica e contrarie alle ordinanze e decreti emanati dalle

autorità nazionali e regionali.

A Napoli, all’interno di un presidio ospedaliero, i Carabinieri del NAS hanno immediatamente interrotto/sospeso un’abusiva commercializzazione di generi alimentari, effettuata in un’edicola, in quanto veniva condotta in assenza, oltre che di qualsiasi requisito igienico sanitaria, anche in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo ed in promiscuità con generi alimentari.

Sempre in Napoli, il NAS ha individuato un gruppo appartamento, nel quartiere del Vomero, che veniva condotta senza alcuna autorizzazione comunale. Dopo le verifiche igienico sanitarie, è stata inoltrata la segnalazione per l’immediata sospensione dell’attività e lo spostamento degli ospiti.

In San Sebastiano al Vesuvio, presso un’attività di panificio, i Carabinieri del NAS, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria, hanno proceduto al sequestro amministrativo di 65 (sessantacinque) bottiglie di vetro da 1 lt., contenti vino bianco e rosso e 10 (dieci) kg. circa di

prodotti da forno, il tutto risultato privo di indicazioni utili alla rintracciabilità degli stessi. Nel medesimo contesto, gli operanti hanno proceduto a diffidare l’operatore al fine di eliminare le gravi carenze igienico/sanitarie/documentali riscontrate nel corso della verifica.

In Grumo Nevano presso un panificio – minimarket, a conclusione di una verifica igienico sanitaria, militari del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo di kg 40 (quaranta) di prodotti alimentari (carnei e lattiero caseari), poiché risultati privi di rintracciabilità.

In Somma Vesuviana, durante un’ispezione presso una locale farmacia, i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro di 226 (duecentoventisei) confezioni del prodotto biocida “amuciem” gel igienizzante immesso in commercio in assenza della prevista autorizzazione ministeriale. Nel prosieguo degli accertamenti, hanno sequestrato ulteriori 2.795 (duemilasettecentonovantacinque)

confezioni del prodotto cosmetico rinvenute in Ottaviano, in un opificio che le confezionava, al cui titolare è stata contestata la mancata notifica al portale europeo cpmp.

In Casandrino, i Carabinieri del NAS hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un panificio a conclusione della quale accertavano nella disponibilità della parte, un ulteriore immobile, attiguo a quello in cui veniva condotta l’attivita’ autorizzata, nel quale era stata arbitrariamente avviata una ulteriore attivita’ di produzione e deposito di prodotti della panificazione e materie prime, risultato privo di titoli e dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali di cui alla normativa europea e nazionale vigenti.

In Casoria sulla base di segnalazioni giunte da parte di privati cittadini, militari del NAS hanno condotto un’ispezione igienico sanitaria in una struttura media di vendita a conclusione della quale hanno proceduto a:

– sequestrare amministrativamente 50 (cinquanta) kg di preparati di salumeria (misto di salumi confezionati in sottovuoto), risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilita’ alimentare e/o documentazione in autocontrollo haccp;

– diffidare la parte in ordine a carenze igienico-sanitarie e documentali riscontrate – riferite ai depositi di generi alimentari in uso – di cui alla normativa europea vigente.