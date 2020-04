CARDITO/AFRAGOLA – Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto sul tetto di in un edificio in via Nuova Belvedere a Cardito, avvolta in uno straccio, una pistola a tamburo priva di cartucce.

