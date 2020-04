Bonus baby sitter: dove e come presentare la domanda

ITALIA – Le domande di presentazione a sostegno del reddito Bonus Baby sitting spetterà ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari); personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19; dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) iscritti alla Gestioni INPS; lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.

A CHI É DEDICATO:

Il Bonus spetta ai genitori o affidatari per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

• fino a 12 anni (alla data del 5 marzo);

• senza limiti di età, se disabili gravi;

per servizi resi dal 5 marzo nei periodi di chiusura dei servizi scolastici.

Spetta fino a 600 euro a:

• Dipendenti del settore privato;

• Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995);

• Autonomi iscritti all’INPS (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);

• Autonomi iscritti alle casse professionali.

Spetta fino a 1.000 euro, per:

• medici;

• infermieri;

• tecnici di laboratorio biomedico, di radiologia medica;

• operatori sociosanitari;

• personale dei comparti sicurezza, difesa, soccorso pubblico.

L’altro genitore:

• Non deve essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI,

CIGO, indennità di mobilità, ecc.);

• Non deve essere disoccupato o non lavoratore;

• Può essere in Smart Working (Lavoro Agile).

VISUALIZZA IL DOCUMENTO COMPLETO CLICCANDO QUI

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK