Brusaferro (Iss): “La curva decresce ma non abbassiamo la guardia”

ITALIA – In Italia ci sono zone a circolazioni diverse e l’adozione delle misure ha limitato la circolazione in altre aree del paese. I dati dicono che le persone con sintomi stanno riducendosi, la curva è in fase decrescente. Mostrano un paese con zone diverse, con intensità di circolazione diverse, e che il lockdown ha consentito di limitare la circolazione in molte aree del paese.

“La curva mostra un decremento, la stessa tendenza per Veneto ed Emilia-Romagna. Così pure le Marche, ma con numeri più limitati”. Invece altre regioni mostrano situazioni con circolazione più limitata. “C’è una forte reattività in tutto il Paese nell’andare a intercettare precocemente i focolai”, ha aggiunto Brusaferro. L’analisi delle cartelle cliniche dei morti con Covid-19 mostra che la polmonite è la complicanza maggiore (96,7 per cento), poi danno renale acuto (22,%), sovrainfezione (12,4%) e danni miocardici (9,5%).

“Secondo stime approssimative, che variano da regione a regione, oltre il 90% degli italiani non è venuto a contatto con il coronavirus”, ha detto invece ieri il professor Brusaferro durante la conferenza stampa con Borrelli nella sede della Protezione Civile ieri pomeriggio. Un report, come riportato da Fanpage. che sicuramente ha spaventato in molti. “Se non siamo molto puntuali nell’adottare le raccomandazioni la circolazione del virus può riprendere”, ha spiegato ancora.

Le “zone rosse torneranno ad essere una delle misure importanti quando non ci sarà più il lockdown del paese”. Lo ha detto Gianni Rezza dell’Iss alla conferenza stampa all’istituto. “Il lockdown completo ha abbattuto il numero di contagi. Ma quanto avvenuto mesi fa potrebbe accadere di nuovo se dovessimo abbassare la guardia”, ha detto ancora Rezza.

Sono stati fra 6.000 e 7.000 i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero per anziani (Rsa) a partire dal primo febbraio. Sintomi sono stati individuati in oltre il 40% dei deceduti, ma “è difficile distinguere fra influenza e Covid-19″, Lo indicano i primi dati dell’Osservatorio sulle Rsa promosso dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e presentati oggi da Graziano Onder, del Centro cardiovascolare e dell’invecchiamento dell’Iss, nella conferenza stampa organizzata dall’Istituto.

