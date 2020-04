Calvizzano in lutto, Angelo muore a 42 anni stroncato da un terribile male

CALVIZZANO – Lutto a Calvizzano dove a soli 42 anni si è spento Angelo De Rosa. La Terra dei Fuochi dunque continua a mietere vittime. Angelo è solo l’ultimo, in ordine di tempo, che è andato via a causa di un terribile male. Il quarantaduenne ha lottato con tutte le sue forze ma, purtroppo, il “mostro” è riuscito a vincere.

La notizia della sua dipartita è stata data pochissimo tempo fa su un gruppo social. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi minuti stanno arrivando alla famiglia De Rosa.

Conosciutissimo, Angelo viene descritto come un ragazzo solare, simpatico e sempre pronto ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno. Al momento ancora non si conosce la data dei funerali che in ogni caso saranno celebrati in forma privata a causa della normativa di contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

