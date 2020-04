Campania, bonus famiglia con figli di età inferiore a 15 anni: da oggi via alle domande

È una misura straordinaria di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania contenuta nel Piano Socio-Economico della Regione Campania per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19

CAMPANIA – Da oggi 27 aprile, le famiglie residenti nel territorio regionale campano, con figli al di sotto dei 15 anni, possono richiedere un contributo una tantum a prescindere dal numero dei figli, se posseggono un Isee fino ai 20 mila euro o 35 mila euro, in base al quale il contributo potrà essere di 300 oppure di 500 euro.

Possono partecipare, per richiedere il sussidio, i nuclei familiari con i seguenti requisiti:

– almeno un minore che, alla data del 5 marzo, non avesse compiuto i 15 anni di età;

– che il minore sia iscritto ad un servizio educativo o a una scuola della Regione Campania;

– un ISEE non superiore ad euro 35.000.

I requisiti richiesti devono essere presenti, a pena di esclusione, alla data di trasmissione della domanda di contributo, fatta eccezione per l’età del minore che deve essere inferiore ai 15 anni, alla data del 5 marzo 2020. Il contributo è assegnato ed erogato fino ad un importo massimo di 500, 00 euro a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

a. €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);

b. €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).

Per accedere alla domanda basta registrarsi tramite la piattaforma: conlefamiglie.regione.campania.it per presentare la domanda. Non sono ammesse altre modalità (raccomandata, consegna a mano ecc.). La piattaforma è accessibile tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00, a partire dal 27 aprile 2020 dalle ore 9.00 e fino 7 maggio 2020 che chiuderà alle ore 24.00. Prima di procedere con la registrazione consulta: CONSULTA IL MANUALE UTENTE

Per poter presentare la domanda bisogna innanzitutto registrarsi, è un’operazione davvero semplice e richiede pochi minuti, basta essere muniti degli strumenti giusti.

Per presentare la domanda bisogna essere in possesso di questi documenti:

– certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare; nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere presentata la certificazione ISEE in corso di validità del genitore/tutore che presenta la domanda ove si evincano i dati del minore convivente;

– valido documento di riconoscimento del richiedente; (DL n. 18/2020 prorogata al 31 agosto 2020 la validità delle carte d’identità scadute, sia le carte d’identità cartacee sia quelle elettroniche)

Avviso pubblico a favore delle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole per emergenza covid-19 MISURA: interventi a favore delle famiglie con figli al di sotto di 15 anni.

