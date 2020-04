Campania, cibo d’asporto arriva la conferma: da lunedì consegne a domicilio

By Giovanna Iazzetta

CAMPANIA – Nel pomeriggio di ieri si era tenuta un riunione della task force covid della Regione Campania per valutare la riapertura delle attività legate al cibo da asporto, alle cartolibrerie e alle librerie. Si vociferava che la partenza poteva essere prevista per lunedì, 27 Aprile. Ma nella serata di ieri è arrivato il via libera del Governatore Vincenzo De Luca.

Potranno lavorare con le dovute precauzioni. Ieri, nella riunione della task force, si è lavorato per definire le misure precauzionale che dovranno essere rispettate dalle attività, e che dovranno garantire la tutela sia dei dipendenti che degli utenti, condizione necessaria per permettere il ripristino dei servizi; tra le prime misure necessarie, gli interventi di sanificazione e disinfestazione che dovranno essere eseguiti all’interno dei locali commerciali, dei depositi e delle cucine dopo molte settimane di inattività dovute alle norme anti contagio da coronavirus.

La conferma è arriva anche da Francesco Todisco, consigliere delegato alle Aree Interne per la Regione Campania, che sulla sua pagina Facebook, attraverso un post, ha scritto: “Da lunedì 27 aprile saranno aperte in Campania le attività legate al cibo da asporto, alle cartolerie e alle librerie. Con ordinanza, che verrà pubblicata a breve, saranno precisate tutte le misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti”.