Campania, De Luca dice NO alle pizze d’asporto: 2000 euro ai pizzaioli

CAMPANIA – Niente pizze a domicilio. Questa la decisione del Govrnatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione ha inoltre ribadito che alle aziende artigiane che sono state costrette a chiudere avranno 2000 euro di bonus a fondo perduto.

LE PAROLE DEL GOVERNATORE

“Una delle principali sollecitazioni che abbiamo ricevuto riguarda il cibo d’asporto, il trasporto a domicilio di generi alimentari, cibo, pizze. Non lo abbiamo consentito fino ad oggi non per particolare cattiveria. In un comune dell’Avellinese, a Lauro, è accaduto che un negozio di generi alimentari ha fatto la distribuzione domiciliare. Abbiamo verificato che tutta la famiglia che gestiva quell’attività era contagiata. Abbiamo dovuto mettere in quarantena tutto il paese”.

“Abbiamo limitato il trasporto domiciliare perché era complicato garantire che avvenisse in condizioni di sicurezza. Ma lo abbiamo fatto anche accompagnando questo divieto con una misura di aiuto: la Regione Campania, non mi risulta ce ne siano altre, ha dato un contributo di duemila euro a tutte le attività impedite dal contagio, le pizzerie sono tra queste”.