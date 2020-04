Campania verso un “aumento zero” dei positivi attuali, ieri il valore minimo: +5

NAPOLI – Sono 66 i nuovi casi di positività al coronavirus covid-19 accertati ieri in Campania, il valore più basso dal 16 marzo a questa parte. Anche se, ad onor del vero, il giorno dopo non ce ne furono poiché i dati vennero pubblicati 48 ore dopo in maniera aggregata, creando perciò un picco anomalo. Ciò che, però, non viene mai comunicato dall’unità di crisi della Regione Campania è l’aumento degli attuali positivi. Ieri questo valore ha sfiorato lo zero, poiché ai 66 di cui sopra vanno sottratti 55 guariti e, purtroppo, 6 deceduti. Totale: +5.

Una scelta di comunicazione molto diversa da quella fatta dalla Protezione Civile, che solo negli ultimi giorni ha deciso di fornire anche il dato dei nuovi contagi, preferendo invece parlare sempre dell’aumento degli attuali contagiati, un dato più importante dal punto di vista epidemiologico ma che ha spesso creato confusione tra la popolazione.

Quanto al +5 registrato in Campania, va certamente considerato il numero di tamponi più basso visto il giorno festivo, ma il dato resta comunque importante. Un azzeramento, o meglio ancora un valore negativo, vorrebbe dire che le persone che in questo momento sono contagiate stanno diminuendo. Ciò non significa che si siano azzerati i contagi e che la Campania abbia sconfitto definitivamente il nemico grazie alle restrizioni decise dal Governo nazionale e sotto alcuni aspetti inasprite da quello regionale. Ma l’indizio forte che si sia sulla buona strada c’è.

In attesa dei dati di stasera, sono 3062 le persone attualmente positive: il valore si ottiene sottraendo al totale dei contagiati (3670) il numero dei guariti (360) e quello dei deceduti (248). Se il trend verrà confermato, il numero potrà presto cominciare a diminuire. Ciò che è invece già in calo è il numero degli ospedalizzati, in particolare per i ricoverati in terapia intensiva siamo di poco sopra le 80 unità, molto al di sotto di quel valore – 350 circa – indicato dal governatore De Luca come possibile picco.

Nei prossimi giorni bisognerà capire se con i loro comportamenti durante le festività pasquali i cittadini campani hanno fatto danni. Diversi gli episodi poco virtuosi registrati in tutta la Regione, ma è indubbio che la maggioranza abbia ben capito la reale entità del dramma che si sta vivendo, ed abbia scelto di affrontarlo con responsabilità. In attesa di quegli aiuti economici promessi da Conte e De Luca, quanto mai necessari in questa fase critica.