By redazione

Caos su via Campana, scappa dopo truffa dello specchietto e si schianta a folle velocità

QUALIANO – Caos tra Qualiano, Villaricca e Giugliano, dove una tentata truffa dello specchietto si è trasformata in un pericoloso inseguimento con conseguente carambola tra diverse auto. I fatti su via Campana nella tarda mattinata, uno o più malintenzionati sono stati inseguiti dalle forze dell’ordine dopo aver tentato il colpo con la oramai famigerata tecnica, per poi schiantarsi. Gli agenti di Polizia di Stato hanno arrestato almeno una persona.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Qualiano, la strada sembra un campo di battaglia con tante auto danneggiate, alcune molto seriamente: pare che infatti l’Audi utilizzata per la truffa viaggiasse a velocità elevatissima prima di finire la propria corsa a centro strada.