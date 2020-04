Carceri, Grant (Lega): Massima solidarietà alla Polizia Penitenziaria, servono più protezioni

“Piena e totale solidarietà alla polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per gli accadimenti di questi giorni, che mettono in pericolo l’incolumità degli agenti, che lavorano con abnegazione e grande professionalità, rischiando tantissimo in questo periodo di grande emergenza da Covid-19 aggravato dalla spada di Damocle dell’indulto.

Servono interventi immediati da parte del Governo, tra l’altro richiesti più volte dalla Lega, dalla sanificazione delle carceri, ai tamponi ai detenuti e ai dipendenti, alle protezioni sanitarie per tutti.

Se è vero che una fase critica e complessa, come quella che stiamo vivendo, deve fondarsi sulla solidarietà, è pur vero che sono necessarie decisioni rapide per tutelare gli agenti di polizia penitenziaria che ogni giorno mettono in pericolo le proprie vite, per le continue sommosse che si stanno verificando soprattutto nelle carceri del Sud”.

Così in una nota l’eurodeputato della Lega Valentino Grant.