Choc a Giugliano, giovane pestato da una baby gang dopo un appuntamento trappola

By redazione

Il ragazzo è stato fatto uscire di casa con una scusa e massacrato in strada da un gruppo di minorenni

GIUGLIANO – Una vera e propria imboscata quello tesa stamattina alle 9:30 circa ad un ragazzo poco più che 20enne in via Spallanzani (zona Marchesella) a Giugliano. Il giovane è stato pestato da una baby gang dopo essere uscito di casa per un appuntamento-trappola con uno di loro.

La banda, formata da diversi ragazzini pare tutti minorenni, ha picchiato selvaggiamente la vittima che è rimasta a terra soccorsa dai pochi passanti che questa mattina erano in strada.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il ragazzino in ospedale. Il giovane era cosciente ma molto dolorante. Verrà sottoposto ad accertamenti per scoprire l’entità delle ferite riportate.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Giugliano che dovranno fare luce su una oscura vicenda e chiarire i motivi del pestaggio.