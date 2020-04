Choc in casa: prende fuoco il pigiamino, gravissimo bambino di 11 anni

FROSINONE – Dramma a Vallecorsa, dove si teme per la vita di un bambino di 11 anni. Il piccolo è rimasto ustionato gravemente in seguito ad un incidente in casa.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Ciociaria oggi, una scintilla dal camino avrebbe infiammato velocemente il pigiama, sembrerebbe in pile, del ragazzino. L’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento. Subito sono stati allertati i soccorsi e l’undicenne è stato prelevato ed elitrasportato in codice rosso al ‘Gemelli’ di Roma dove si trova ora ricoverato in coma.

