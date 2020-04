Choc in strada, anziano pestato a calci e pugni dal medico: “Era troppo insistente”

CALIMERA (LECCE) – Assurdo quanto accaduto in provincia di Lecce. Un medico di base ha aggredito un paziente anziano a calci e pugni in strada. L’aggressione è stata immortalata immediatamente da alcuni passanti e solo l’intervento di una donna ha evitato per fortuna il peggio.

Tempestivo anche l’intervento del 118, che ha soccorso l’anziano che ha riportato evidenti tumefazioni al volto. La dinamica sembra sia questa: l’anziano è andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata. Quando l’uomo ha insistito chiedendo spiegazioni, il medico lo ha aggredito fino a farlo cadere per terra e poi ha continuato a colpirlo con calci. L’episodio è al vaglio dei carabinieri e dei vertici Asl. L’anziano è stato soccorso dal 118.

Ed è arrivato anche il duro commento del presidente dell’ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi: “Una scena che getta discredito e disonore su una categoria impegnata, in questo momento, nell’importante battaglia contro il coronavirus. Ho già segnalato il caso alla procura e provveduto a convocare la commissione di disciplina e il medico interessato, chiamato a dare conto dell’accaduto”, ha detto al Nuovo Quotidiano di Puglia.

