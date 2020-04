Cibo d’asporto, scontro tra il comune di Napoli e Regione: “Le categorie vogliono un confronto”

By Giovanna Iazzetta

NAPOLI – Al termine di un pomeriggio di incontri con le Associazioni di Categorie del Commercio per raccogliere proposte e opinioni relative alla incipiente fase 2, ovvero di ripartenza delle attività produttive al calare della curva dei contagi di coronaviurs, sono erse alcune criticità relative alla recente ordinanza della Regione Campania con cui viene riaperta l’attività di consegna a domicilio (edivery) degli esercizi di ristorazione.

“Le categorie sollecitano un sano confronto – dichiara l’Assessore al commercio, ai mercati e alle Attività Produttive, Rosaria Galiero – che dirama alcuni aspetti dell’ordinanza:

Superare la differenziazione degli orari di apertura tra le tipologie di attività. Consentire l’esercizio dell’attività nell’intero arco della giornata al fine di rendere sostenibili i costi. Prevedere tutte le misure di igiene e sicurezza sanitaria alla stregua di quelle già operate per le attività che hanno svolto fino ad oggi l’esercizio e che non hanno chiuso senza ulteriori aggravi di costi”. Ribadiamo ancora una volta l’esigenza di un confronto più volte richiesto con la Regione Campania su questi temi, soprattutto un ascolto che parta dalle proposte sollecitate dalle Associazioni di categorie del commercio. “Abbiamo ancora la possibilità di recuperare – continua Rosaria Galiero – le criticità evidenziate privilegiando l’ascolto diretto di chi vive il territorio per consentire, nel rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitaria, che le attività possano ripartire”.

