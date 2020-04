Conte: “Se amiamo l’Italia dobbiamo mantenere le distanze anche in Fase 2”

ROMA – “Stiamo contenendo la diffusione della pandemia. Questo è un grande risultato. Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo DPCM per la fase due. “La curva del contagio potrebbe risalire nella fase due. Occorrerà un comportamento responsabile. Non bisogna mai avvicinarsi, al distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro”, dice il premier.

“Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze”, ha proseguito, “insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro per la ripresa, per cambiare tutto ciò che non va”.

Il presidente del consiglio dei ministri ha poi annunciato prezzi calmierati per le mascherine, presumibilmente fissati a 50 centesimi, e eliminazione dell’iva. “Il Recovery Fund è un passo avanti, il traguardo è tradurre questo principio in termini di lavoro tecnico, offrendo subito questo strumento ed evitando che crei ulteriore debito per chi, come l’Italia ha un debito alto”.

Il nuovo DPCM entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio e sarà valido almeno per le successive due settimane. Spostamenti consentiti all’interno della regione e incontrare i parenti con le dovute precauzioni e mantenendo il distaccamento sociale. Resta il divieto di assembramento ed è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Saranno consentite le cerimonie funebri all’aperto, con distanziamento sociale e mascherina, alla presenza di massimo quindici congiunti del defunto. Consentito l’accesso a parchi pubblici e aree gioco per bambini purché si mantenga la distanza di sicurezza, sarà anche possibile acquistare cibo da asporto, da consumare a casa e non nei pressi del punto vendita. Per quanto riguarda le attività di cura della persona, come barbieri, parrucchieri e centri estetici, l’obiettivo è la riapertura per il primo giugno, data in cui dovrebbero tornare a lavorare con maggiori libertà anche le attività di ristorazione.

Le scuole resteranno invece, con tutta probabilità, chiuse fino a fine anno scolastico per evitare il rischio contagio. La didattica a distanza, secondo il presidente Conte e sentito il ministro Azzolina, ha funzionato mediamente bene. Resta da sciogliere il nodo degli esami di Stato.