By Giovanna Iazzetta

I militari si sono insospettiti quando hanno notato un uomo in attesa davanti alla saracinesca abbassata di una barberia

MONTERUSCELLO – Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per il rispetto delle norme anti contagio.

I carabinieri della stazione di Monteruscello hanno sanzionato 3 persone per violazioni ai decreti governativi. I militari si sono insospettiti quando hanno notato un uomo in attesa davanti alla saracinesca abbassata di una barberia. All’interno il titolare – un 52enne di Fuorigrotta – e un cliente già accomodato su una poltrona.

COMUNICATO STAMPA

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK