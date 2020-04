Controlli anti-Covid 19, non si ferma all’Alt e inveisce contro gli agenti: denunciato

ACERRA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno intimato l’alt in via Annunziata ad un’auto con una persona a bordo.

Il conducente, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti rifiutandosi di fornire le proprie generalità e, dopo il controllo, ha accelerato la marcia tentando la fuga fino a quando, dopo un inseguimento, è stato bloccato in via Basilicata dopo una colluttazione.

G.N., 50enne napoletano, è stato denunciato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale nonché sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

COMUNICATO STAMPA

